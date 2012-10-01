Авиаперевозчик Wind Jet возобновит работу под другим названием

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1 октября 2012, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта intoscana.it

Крупнейший итальянский лоукостер Wind Jet, который в августе прекратил полеты из-за финансовых трудностей, возобновит работу под другим названием. Теперь он будет называться Аэрэо Лине Сичилиане (Aereo Linee Siciliane).

Свой первый рейс компания совершит 5 декабря на территории Италии. Об этом написала газета Ла Скала, передал "Маяк".

Пока никаких заявлений от Wind Jet по смене бренда или созданию новой компании на базе предыдущей получено не было. Пока неизвестно, собирается ли авиакомпания Аэрэо Лине Сичилиане выполнять рейсы за рубеж, в частности в Россию, как это делал Wind Jet.