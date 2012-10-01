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1 октября 2012, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Грузии Михаил Саакашвили признал победу оппозиции на выборах в грузинский парламент по партийным спискам, но заявил, что правящая партия лидирует по одномандатным округам.

"Мы должны научиться работать вместе, несмотря на напряженную предвыборную кампанию", - сказал Саакашвили, выступая по телеканалу "Рустави-2".

Президент Грузии Михаил Саакашвили отметил, что по партийным спискам оппозиция побеждает за счет избирателей в Тбилиси.



"Выборы состоялись, и в результате выборов парламентарии смогут занять места и включиться в демократические процессы. Надо отметить, что преимущество "Грузинской мечты" по пропорциональным выборам основывается на тех голосах, которые коалиция получила в Тбилиси. За пределами Тбилиси практически во всех регионах с большим преимуществом лидирует Единое Национальное движение. Но это вовсе не значит, что мы делим страну на Тбилиси и регионы. Мы все - граждане нашей страны и мы должны стоять рядом друг с другом, чтобы смочь, в рамках существующей демократии работать вместе, несмотря на то, что предвыборная кампания была эмоциональной и напряженной, и часто, к сожалению грязной", - заявил Саакашвили.



Он подчеркнул, что "все это должно остаться позади".

"Я, как президент, являюсь гарантом того, что передача полномочий новому парламенту состоится безболезненно, в рамках Конституции и демократии. И я уверен, что новый парламент сможет принимать в ближайшие месяцы полезные для страны решения", - заявил Саакашвили, сообщает newsgeorgia.ru.





