Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Михаил Саакашвили признал победу оппозиции

1 октября 2012, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Грузии Михаил Саакашвили признал победу оппозиции на выборах в грузинский парламент по партийным спискам, но заявил, что правящая партия лидирует по одномандатным округам.

 "Мы должны научиться работать вместе, несмотря на напряженную предвыборную кампанию", - сказал Саакашвили, выступая по телеканалу "Рустави-2".
Президент Грузии Михаил Саакашвили отметил, что по партийным спискам оппозиция побеждает за счет избирателей в Тбилиси.


"Выборы состоялись, и в результате выборов парламентарии смогут занять места и включиться в демократические процессы. Надо отметить, что преимущество "Грузинской мечты" по пропорциональным выборам основывается на тех голосах, которые коалиция получила в Тбилиси. За пределами Тбилиси практически во всех регионах с большим преимуществом лидирует Единое Национальное движение. Но это вовсе не значит, что мы делим страну на Тбилиси и регионы. Мы все - граждане нашей страны и мы должны стоять рядом друг с другом, чтобы смочь, в рамках существующей демократии работать вместе, несмотря на то, что предвыборная кампания была эмоциональной и напряженной, и часто, к сожалению грязной", - заявил Саакашвили.


Он подчеркнул, что "все это должно остаться позади".
"Я, как президент, являюсь гарантом того, что передача полномочий новому парламенту состоится безболезненно, в рамках Конституции и демократии. И я уверен, что новый парламент сможет принимать в ближайшие месяцы полезные для страны решения", - заявил Саакашвили, сообщает newsgeorgia.ru.
 

НС

//картина дня

В мире

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

Вооруженные силы Украины намерены обострить ситуацию в Донбассе в преддверии встречи президента страны Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении Народной милиции ДНР.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании Государственного совета Республики Крым в пятницу, 20 сентября.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет. Родственники актрисы…

Популярный российский бьюти-блогер Андрей Петров записал свой разговор с матерью, в котором признается ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Мама, я гей"…

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…