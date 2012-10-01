На Карибах премьер Кюрасао заявил о попытке госпереворота в стране

//В мире

1 октября 2012, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта news.siteua.org

Премьер-министр Кюрасао заявил о попытке переворота. Глава правительства самоуправляемого государственного образования в составе Нидерландов призвал международное сообщество защитить основы демократии в стране.

По словам Геррита Схотте, "оппозиция, заручившись поддержкой королевства Нидерландов, намерена силой препятствовать проведению демократических выборов, запланированных на 19 октября", сообщает агентство ЭФЭ, передал "Маяк". Премьер утверждает, что возглавивший переворот Стэнли Бетрайн уже успел привести к присяге несколько членов своего правительства.



Кюрасао - самоуправляемое государственное образование, расположенное на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы. С 2010 года является субъектом федерации в составе королевства Нидерландов.