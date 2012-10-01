Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В Южной Корее готовят учебники истории для беженцев из КНДР

1 октября 2012, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vdonetske.net.ua
Фото с сайта vdonetske.net.ua

Южнокорейский "Красный крест" планирует выпустить учебники истории специально для перебежчиков с севера, сообщили в понедельник в южнокорейском отделении организации. Беженцы из КНДР получат три тысячи копий учебных пособий уже в этом месяце.

Учебник должен помочь бывшим гражданам северной узнать больше об истории страны, рассказал "Маяк".

Решение подготовить специальное издание вызвано тем, что северным корейцам трудно понимать публикуемые на юге учебники истории. В пособии "История Кореи для беженцев из КНДР" основное внимание будет уделено социальным и культурным, а не политическим аспектам корейской истории.

ЛБ

//картина дня

В мире

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

Вооруженные силы Украины намерены обострить ситуацию в Донбассе в преддверии встречи президента страны Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении Народной милиции ДНР.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании Государственного совета Республики Крым в пятницу, 20 сентября.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет. Родственники актрисы…

//новости ан

Популярный российский бьюти-блогер Андрей Петров записал свой разговор с матерью, в котором признается ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Мама, я гей"…

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…

//новости ан