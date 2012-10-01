В Южной Корее готовят учебники истории для беженцев из КНДР

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1 октября 2012, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vdonetske.net.ua

Южнокорейский "Красный крест" планирует выпустить учебники истории специально для перебежчиков с севера, сообщили в понедельник в южнокорейском отделении организации. Беженцы из КНДР получат три тысячи копий учебных пособий уже в этом месяце.

Учебник должен помочь бывшим гражданам северной узнать больше об истории страны, рассказал "Маяк".



Решение подготовить специальное издание вызвано тем, что северным корейцам трудно понимать публикуемые на юге учебники истории. В пособии "История Кореи для беженцев из КНДР" основное внимание будет уделено социальным и культурным, а не политическим аспектам корейской истории.