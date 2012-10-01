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//В мире

В Америке расстреляли участников мотопробега ветеранов войн

1 октября 2012, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsru.co.il
Фото с сайта newsru.co.il

В Соединенных Штатах накануне в воскресенье в городе Уинтер-Спрингс штат Флорида) группа вооруженных мужчин ворвалась в зал, где проходил банкет участников благотворительной акции Ассоциации ветеранов зарубежных войн. В результате стрельбы два ветерана были убиты, один тяжело ранен.

По завершении банкета, ветераны должны были принять участие в мотопробеге, так как большинство членов Ассоциации ветеранов зарубежных войн являются байкерами. Они оказывают поддержку бывшим военнослужащим, помогают им в трудоустройстве и лечении, а также заботятся о поддержании позитивного образа вефтеранов, пишет The Orlando Sentinel, передает портал Новости Израиля.

Вскоре после нападения, "по горячим следам" полиция задержала нескольких подозреваемых, у которых было изъято оружие.

Мотивы преступления пока не ясны. Известно, что выстрелам предшествовала ссора, происшедшая на парковке перед зданием, где проходил банкет. Вероятно, конфликт произошел между байкерами.

ЛБ

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