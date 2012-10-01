Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В Греции воздушный шарик задержал несколько авиарейсов

1 октября 2012, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]

 В субботу днем произошло внезапное отключение электричества в главном контрольном центре, который обеспечивает воздушное движение в районе Афин и на севере Греции. В результате были отменены несколько рейсов.

По данным представителей Федерального агентства воздушного транспорта Греции, связь с радаром, отслеживающим ситуацию в небе в районе Греческой Македонии и Афин, прервалась.
Воздушное движение возобновилось примерно через полтора часа, а работа радара была восстановлена к 18 часам по местному времени.
Перебои в работе были вызваны воздушным шариком, пишут местные СМИ со ссылкой на представителя Федерального агентства воздушного транспорта Греции.


НС

//картина дня

В мире

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

Вооруженные силы Украины намерены обострить ситуацию в Донбассе в преддверии встречи президента страны Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении Народной милиции ДНР.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании Государственного совета Республики Крым в пятницу, 20 сентября.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет. Родственники актрисы…

//новости ан

Популярный российский бьюти-блогер Андрей Петров записал свой разговор с матерью, в котором признается ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Мама, я гей"…

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…

//новости ан