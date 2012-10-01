В Греции воздушный шарик задержал несколько авиарейсов

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1 октября 2012, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]

В субботу днем произошло внезапное отключение электричества в главном контрольном центре, который обеспечивает воздушное движение в районе Афин и на севере Греции. В результате были отменены несколько рейсов.



По данным представителей Федерального агентства воздушного транспорта Греции, связь с радаром, отслеживающим ситуацию в небе в районе Греческой Македонии и Афин, прервалась.

Воздушное движение возобновилось примерно через полтора часа, а работа радара была восстановлена к 18 часам по местному времени.

Перебои в работе были вызваны воздушным шариком, пишут местные СМИ со ссылкой на представителя Федерального агентства воздушного транспорта Греции.





