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1 октября 2012, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта newsgeorgia.ru

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен на встрече с журналистами в Брюсселе назвал "лакмусовым тестом" для грузинской демократии нынешние парламентские и предстоящие президентские выборы в Грузии.

По оценке генсека НАТО, власти Грузии делают все, чтобы выборы были свободными, справедливыми и транспарентными, о чем, в частности, свидетельствует большое число международных наблюдателей за выборами, прибывшими в страну.

Впервые за выборами в Грузии наблюдают среди прочих представители арабских государств, это делегация Катара, а также делегация представителей Египта, Ливана и Ирака.

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, активность избирателей на проходящих в Грузии в понедельник парламентских выборах, к 15:00 составила 45%. Центризбирком также заявляет, что серьезных нарушений на данный момент не выявлено.



