Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Генсек НАТО: выборы в Грузии - "лакмусовый тест" для демократии

1 октября 2012, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта newsgeorgia.ru
фото с сайта newsgeorgia.ru

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен на встрече с журналистами в Брюсселе назвал "лакмусовым тестом" для грузинской демократии нынешние парламентские и предстоящие президентские выборы в Грузии.

 По оценке генсека НАТО, власти Грузии делают все, чтобы выборы были свободными, справедливыми и транспарентными, о чем, в частности, свидетельствует большое число международных наблюдателей за выборами, прибывшими в страну.

Впервые за выборами в Грузии наблюдают среди прочих представители арабских государств, это делегация Катара, а также делегация представителей Египта, Ливана и Ирака.
По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, активность избирателей на проходящих в Грузии в понедельник парламентских выборах, к 15:00 составила 45%. Центризбирком также заявляет, что серьезных нарушений на данный момент не выявлено.

НС

//картина дня

В мире

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

В ДНР узнали о планах ВСУ обострить ситуацию в Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа

Вооруженные силы Украины намерены обострить ситуацию в Донбассе в преддверии встречи президента страны Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении Народной милиции ДНР.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании Государственного совета Республики Крым в пятницу, 20 сентября.

Депутаты крымского парламента второго созыва избрали главу Республики. Соответствующее решение было принято на заседании…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Несмотря на то, что частная клиника, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, разрешает привлекать сторонних врачей, таких консультаций не будет. Родственники актрисы…

//новости ан

Популярный российский бьюти-блогер Андрей Петров записал свой разговор с матерью, в котором признается ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Мама, я гей"…

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…

//новости ан