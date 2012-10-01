Автор серии романов о Гарри Потере продает свой родной дом

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1 октября 2012, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsru.co.il

Британская писательница Джоан Роулинг, автор серии романов о Гарри Поттере, выставила на продажу свой особняк в столице Шотландии Эдинбурге. Запрашиваемая цена составляет 2,25 млн фунтов стерлингов -примерно $3,62 млн.

Как сообщает газета The Telegraph, двухэтажный дом, построенный в XIX веке, расположен в престижном районе Мерчистон на юго-западе города. В нем имеются, в частности, огромная гостиная с камином и 8 спален, а также кабинет, где писательница работала над несколькими книгами серии.

На приусадебном участке располагается большой сад с летним домиком.