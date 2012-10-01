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Великобритания отменила запрет на ночные свадьбы

1 октября 2012, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта bbc.co.uk
Фото с сайта bbc.co.uk

С понедельника 1 октября в Великобритании вступает в силу отмена запрета на проведение бракосочетаний с 18:00 до 8:00. Этот запрет действовал в королевстве на протяжении 176 лет, в целях борьбы с тайными свадьбами.

Пары по-прежнему обязаны уведомить о намерении вступить в брак не позднее, чем за 15 суток до планируемой свадьбы, сообщила накануне Daily Mail. Помимо этого, священники и чиновники не обязаны проводить церемонии в ночные часы.

Популярная Блэкпульская Башня намерена предоставлять желающим возможность заключить брак на рассвете, на закате или в полночь, поднявшись на высоту примерно 100 метров, сообщила генеральный директор достопримечательности Кэйт Шейн.

Отмененный запрет вступил в силу в 1836 году, когда проблема тайных браков в Великобритании достигла своего пика.

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ЛБ

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