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Личный кинооператор президента Ирана попросил политубежища в США
1 октября 2012, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]
Личный кинооператор президента Ирана Махмуда Ахмадинежада Хасан Голь Ханбан попросил политического убежища в США. Это произошло в Нью-Йорке, где кинооператор сопровождал главу иранского государства во время его поездки на Генеральную ассамблею ООН.
Местонахождение бывшего личного кинооператора Махмуда Ахмадинежада неизвестно, сообщает NEWSru Israel.
Скорее всего, США не откажут в просьбе о политическом убежище человеку, располагающему информацией о частной жизни президента Ирана. Не исключено, что личный кинооператор Махмуда Ахмадинежада сумел вывезти в Соединенные Штаты видеозаписи, представляющие интерес для противников нынешней иранской власти.