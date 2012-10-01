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//В мире

Финн продавал жену на аукционе как "ненужную и невыносимую" за 5 евро

1 октября 2012, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

Всего за 5 евро решил продать свою жену на электронном аукционе Huuto.net житель Вантаа. Среди достоинств «товара» финн указал «неплохую грудь» и «отличное умение готовить макаронную запеканку».

  Среди минусов - «характер, которого следует опасаться». К сложностям нрава своей половины «продавец» отнес то, что «ей очень трудно закрыть рот».
Объявление быстро обрело популярность и довольно скоро цена ушла далеко от стартовой, однако продать болтливую даму с хорошей грудью и вкусными макаронами так и не удалось, сообщает «Фонтанка». Администрация электронного аукциона приняла решение удалить его как не соответствующее требованиям.

НС

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