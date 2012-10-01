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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

На острове Кюрасао произошел государственный переворот

1 октября 2012, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр самоуправляемого государства Кюрасао Геррит Шотт сообщил о государственном перевороте, произошедшем на острове и обратился за помощью к правительствам стран Карибского региона и всего мира.


По его словам, переворот возглавил Стэнли Бетрайн, который уже занял правительственный дворец в качестве нового главы кабинета. Шотт заявил, что за происходящим стоят Нидерланды, а заговорщики хотят  воспрепятствование проведению демократических выборов, которые намечены в Кюрасао на 19 октября.


Кюрасао - самоуправляемое государственное образование, расположенное на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы. С 2010 года является субъектом федерации в составе Королевства Нидерландов. Кюрасао относится к группе Подветренных островов и входит в состав Антильских островов, являясь самым крупным и главным островом архипелага.



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