На острове Кюрасао произошел государственный переворот

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1 октября 2012, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр самоуправляемого государства Кюрасао Геррит Шотт сообщил о государственном перевороте, произошедшем на острове и обратился за помощью к правительствам стран Карибского региона и всего мира.



По его словам, переворот возглавил Стэнли Бетрайн, который уже занял правительственный дворец в качестве нового главы кабинета. Шотт заявил, что за происходящим стоят Нидерланды, а заговорщики хотят воспрепятствование проведению демократических выборов, которые намечены в Кюрасао на 19 октября.



Кюрасао - самоуправляемое государственное образование, расположенное на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы. С 2010 года является субъектом федерации в составе Королевства Нидерландов. Кюрасао относится к группе Подветренных островов и входит в состав Антильских островов, являясь самым крупным и главным островом архипелага.





