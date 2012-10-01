Сотрудники МИД РФ встретятся с финскими соцработниками по делу Завгородней

//самое читаемое на ан
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
//В мире
1 октября 2012, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]
Российские дипломаты должны сегодня встретиться с представителями социальных властей Финляндии по делу россиянки Анастасии Завгородней, у которой забрали четырех детей без всяких оснований.
В школе 6-летняя дочь Анастасии сказала, что папа её отшлёпал. Девочку и 2-летних двойняшек финская полиция увезла из семьи ещё в начале сентября.
Беременную Анастасию тогда арестовали. А затем забрали и новорождённого ребёнка. По свидетельству знакомых, никаких оснований забирать детей из семьи не было.
Как ранее сообщали «АН», уполномоченный при президенте РФ по правам детей Павел Астахов считает: Финляндию стоит объявить опасной для жизни российских семей с детьми, если власти страны откажутся от переговоров по вопросам защиты детей.
Посольство России в Хельсинки оказало Анастасий Завгородней содействие в подборе квалифицированного адвоката и поддерживает с ней постоянный контакт.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
Георгий Тука, бывший член правительства Украины, рассказал, когда Киев сможет «вернуть» Крым, который в весны 2014-го является российским регионом. По данному вопросу…
В Кремле прокомментировали задержание шамана из Якутии, который пешком отправился в Москву, чтобы «изгнать Путина». Отмечается, что мужчину задержали в Бурятии в ночь…
Политика
В ближайшем будущем самопровозглашенные ДНР и ЛНР не станут частью Российской Федерации. Такой прогноз озвучил Павел Губарев, бывший «народный губернатор» Донбасса, лидер движения «Новороссия».
В ближайшем будущем самопровозглашенные ДНР и ЛНР не станут частью Российской Федерации. Такой прогноз озвучил Павел…
В знаменитом гайдаевском фильме «Бриллиантовая рука» главный герой…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
Солженицын назвал свою книгу об исторических взаимоотношениях русских…
Когда летает «Эрбас» А350, становится страшно – кажется, что…
Российская топливно-энергетическая отрасль весь прошлый год пахала…
Этой осенью должны подвести первые результаты исполнения майских…
Приблизительно к 2023 г. должны построить новомосковскую линию метро…
На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме…
В сети опубликовали предсказание о будущем Соединенных Штатов, которое в свое время сделал российский иллюзионист Юрий Лонго. Мужчина, умерший в 2006…
В Минздраве заявили, что безопасной дневной долей алкоголя для мужчин является 900 мл 4,5% пива, а для женщин – 200 мл вина. При этом пить якобы можно…
Утром в пятницу, 20 сентября, стало известно, что сотрудники Гидрометцентра объявили "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Московской…
Астролог Татьяна Чодрон рассказала, как долго продлится брак телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. По её словам, развод…
В Москве похитили посылку с золотым ломом на 1,4 миллиона рублей. Согласно последней информации осведомленных источников, кража была совершена накануне из офиса компании…
Первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк немецкий предприниматель Олаф Шварцкопф признался, почему у них не сложился брак. По словам бизнесмена, Заворотнюк не была…
Культура
Легендарная итальянская актриса Софи Лорен в пятницу, 20 сентября, празднует свой юбилей. Всемирной известной артистке, очень красивой женщине и матери двоих детей…
Екатеринбург за последний год все чаще попадает в скандальные происшествия: то строительство нового храма жителей не устраивает, то произведение уличного искусства…
Утром в пятницу, 20 сентября, стало известно, что Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины с начала текущего года запретил ввоз более 1,8 тысячи книг…
В интернете опубликовали приписываемое болгарскому экстрасенсу Ванге пророчество о Третьей мировой войне. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад…
Сергей Лавров назвал ревизионизмом политику Соединённых Штатов относительно начала работы по размещению в космосе оружия. По мнению главы российского МИЛ, США таким…
В СМИ появилась информация, предоставленная подругой актрисы Анастасией Заворотнюк, о том, почему знаменитость лечилась в Польше. Согласно последним данные, выбор страны…
Президент Украины Владимир Зеленский получил удостоверение незрячего. Своеобразный «подарок» главе государства сделал директор «Винницкого учебно-производственного…
Министр иностранных дел России Сергей Лавров развенчал "лживый либерализм" Запада. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил об истинных ценностях…
Знаменитый 67-летний голливудский актёр Микки Рурк признался, что хочет быть похороненным на Украине в селе Загорцы Хмельницкой области. Об этом он рассказал своему…
Диетологи назвали шесть простых привычек, которые при регулярном повторении позволят легко и быстро избавиться от лишнего веса. При этом перечисленные способы не требуют…
В минувший четверг, 19 сентября, стало известно, что во Франции скончался актер, сыгравший в известном фильме "Игрушка". Согласно последней информации, речь идет…
В Народной милиции ДНР выступили с экстренным заявлением о новом акте агрессии Вооруженных сил Украины в Донбассе. Данное сообщение приведено в материале, опубликованном…
В пятницу, 20 сентября, стало известно, что палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила выделение Украине военной помощи. Согласно последним данным, речь…
Сразу несколько старейших профессиональных праздников страны в скором времени могут быть упразднены. Делается это для того, чтобы сократить неоправданную нагрузку…
«Накорми, напои, спать уложи, а потом уже и спрашивай», - учили детские сказки и были правы! Ученые подтвердили, что принимать важные решения на голодный желудок…
Не секрет, что отсутствие или резкое снижение физической нагрузки приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Однако, как скоро праздность и бездействие начинают…
Глава ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриган заявил, что в случае гипотетической войны с Россией НАТО уже выбрало одну из первоочередных целей.
В Турции два ребенка из Екатеринбурга получили серьезные ожоги от горящего масла. Детей случайно облил повар во время праздничного ужина в честь завершения тура.
Средствам массовой информации стало известно, как именно нападающий "Зенита" Александр Кокорин в компании друзей и жены Дарьи Валитовой отметил выход из тюрьмы. Также…
Виктория Боня разместила в своем интернет-блоге видеоролик, в котором ее семилетняя дочь раскритиковала внешность мамы. Сидя на заднем сидении авто, наследница называет…
Сегодня, 19 сентября состоялся матч «Базель» — «Краснодар» на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в г. Базель Главный арбитр поединка Маттиас Гестраниус (Финляндия) . Российский…
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ошибки при планировании и организации работ по импортозамещению в ОПК привели к смещению сроков выполнения нескольких заданий…
Директор департамента условий и охраны труда в Министерстве Валерий Корж заявил, что переход не четырехдневную рабочую неделю требует серьезного изучения всех мнений…
Людей, которые рождены под знаками Овна, Льва, Весов и Водолея, ждет удача в середине осени 2019 года. Это следует из опубликованного в русскоязычном интернет-сегменте…
Московских водителей призывают отказаться от использования автомобилей из-за заморозков. Сообщение об этом 19 сентября распространил Центр организации дорожного движения…
В Национальном собрании Франции завтра открывается выставка «Революция афишируется», посвященная 230-летию Великой французской революции.
Нейрохирург Николай Коновалов рассказал, почему Анастасия Заворотнюк, у которой, согласно данным СМИ, диагностирован рак мозга, предпочла государственной больнице частное…
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак по итогам трехсторонних консультаций России, Европейского союза и Украины по транзиту газа отметил, что они прошли…
Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил о своем ходатайстве в защиту старшего сержанта Белько. Накануне тот был задержан после угроз взорвать мост через Днепр в Киеве…
Глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин озвучил предложение Турции по трехстороннему сотрудничеству с Россией и Казахстаном для запуска турецких…
Директор Государственного музея спорта, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена…
В Государственном музее спорта старшеклассники встретились с победительницей Кубка мира по тайскому боксу Юлией Березиковой, а также чемпионом мира по боксу и тайскому…
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не уволит своего советника Светлану Опенышеву за селфи в "шоколадной" ванне. Об этом накануне заявил пресс-секретарь главы…
Скандальной известная как на Украине, так и в России Надежда Савченко стала ведущей украинского телеканала ZIK. Она обещает раскрыть подковерные игры и тайны Верховной…
Скончался известный актер театра и кино Сергей Афанасьев. Ему было 55 лет. Как сообщается сегодня на сайте Союза кинематографистов России, артист умер после…
Президент Белоруссии встретился с главой УЕФА Александером Чефериным. В ходе встречи Лукашенко похвастался своей любовью к футболу и предложил провести суперкубок…
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 октября окладов дипработников, гражданских госслужащих, работников юстиции. Указ опубликован на интернет-портале…
Общество
Редакция «Аргументы Недели» подготовила топ интересных и кошмарных фильмов ужасов 2019 года, которые стоит посмотреть любителям жанра. Некоторые хорроры способны вызвать…
Как стало известно СМИ, тайным мужем 46-летней Марии Мироновой оказался 27-летний актер. Они узаконили свои отношения два года назад и все это время успешно скрывались…
Финляндия в 2024 году откроет для туристов погранпункт Париккала-Сювяоро. Он может стать четвертым по популярности пунктом пропуска для грузового транспорта и пятым - для…
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вынес дисциплинарные взыскания ряду чиновников, в том числе премьер-министру и главе своей администрации, из-за уволенной…
В минском метро запретили размещать рекламу компании, рекламирующей кино на белорусском языке. Об этом сообщают белорусские СМИ.
Известный российский певец Сергей Лазарев поделился с поклонниками необычной фотографией в женском образе. Поклонники начали активно обсуждать снимок артиста, перечисляя…
Бурятская полиция задержала якутского колдуна, который шел пешком из Якутии в Москву. Шаман собирался провести обряд «изгнания Путина» из Кремля. О задержании сообщила…
Минимальный размер оплаты труда в 2020 году составит 12 тысяч 130 рублей, увеличившись на 850 рублей (или 7,5%). Об этом на заседании правительства сообщил…