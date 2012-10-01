Сотрудники МИД РФ встретятся с финскими соцработниками по делу Завгородней

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1 октября 2012, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта 1tv.ru

Российские дипломаты должны сегодня встретиться с представителями социальных властей Финляндии по делу россиянки Анастасии Завгородней, у которой забрали четырех детей без всяких оснований.

В школе 6-летняя дочь Анастасии сказала, что папа её отшлёпал. Девочку и 2-летних двойняшек финская полиция увезла из семьи ещё в начале сентября.

Беременную Анастасию тогда арестовали. А затем забрали и новорождённого ребёнка. По свидетельству знакомых, никаких оснований забирать детей из семьи не было.



Как ранее сообщали «АН», уполномоченный при президенте РФ по правам детей Павел Астахов считает: Финляндию стоит объявить опасной для жизни российских семей с детьми, если власти страны откажутся от переговоров по вопросам защиты детей.

Посольство России в Хельсинки оказало Анастасий Завгородней содействие в подборе квалифицированного адвоката и поддерживает с ней постоянный контакт.