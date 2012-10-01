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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В Грузии сегодня начались парламентские выборы

1 октября 2012, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Грузии сегодня с восьми утра началось голосование по выборам парламента страны. Голосование проходит на 3 719 участках, в 73 избирательных округах. В настоящее время зарегистрирован 3 миллиона 613 тысяч 851 избиратель.

В это число включены и те, кто будет голосовать за рубежом.
За рубежом избирательные участки будут открыты в 44 городах 37 стран мира (Россия в их число не входит из-за отсутствия дипломатических отношений Грузии с этой страной). Всего за рубежом будет открыто 45 избирательных участков.  Еще в 2-х избирательных участках голосование уже состоялось несколько дней назад – в провинции Гильменд в Афганистане, где грузинские военнослужащие выполняют миротворческую миссию в рамках ISAF.
На выборах будет работать беспрецедентно высокое число наблюдателей - более 60 тысяч, как местных, так и направленных международными наблюдателями.


Среди иностранных наблюдателей – представители ОБСЕ,  Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Евросоюза, делегация НАТО. Мониторинг в день голосования будут вести Национальный демократический институт и Международный республиканский институт США.  В Грузию также прибыли представители избирательных администраций из 15 стран, в том числе Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Молдовы, Азербайджана.

 Ранее "АН" сообщали: Министерство внутренних дел Грузии сегодня ночью, за несколько часов до начала голосования на парламентских выборах, распространило чрезвычайное заявление.

НС

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