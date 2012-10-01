МВД Грузии распространило чрезвычайное заявление за несколько часов до выборов

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1 октября 2012, 07:45 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство внутренних дел Грузии сегодня ночью, за несколько часов до начала голосования на парламентских выборах, распространило чрезвычайное заявление, утверждая, что в регионах идет "массовая раздача денег".

"МВД получает информацию о фактах массовой раздачи денег. Согласно этой информации, лица, раздающие деньги, действуют от имени конкретного политического субъекта. Полиция перепроверяет указанную информацию", - говорится в заявлении.



МВД призывает политические партии, участвующие в выборах, проконтролировать представителей своих партийных структур во избежание грубого нарушения закона.

"Учитывая тот факт, что 1 октября состоятся парламентские выборы, полиция воздерживается от вызова на допрос партийных представителей", - говорится в заявлении, сообщает newsgeorgia.ru.



Гражданам страны сегодня предстоит выбрать 150 депутатов на четыре года. Выборы проводятся по смешанной системе – в парламенте будут заседать и одномандатники, и представители партийных списков. Победившая партия представит президенту свою кандидатуру премьера. Нынешние выборы приобретают особое значение на фоне политических реформ в стране, которые значительно усиливают роль парламента и премьер-министра.



