Правительство Японии подало в отставку в полном составе

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1 октября 2012, 07:22 [ «Аргументы Недели» ]

Члены правительства Японии в полном составе подали сегодня в отставку, вручив премьер-министру Ёсихико Ноде соответствующие заявления. В течение дня ожидается формирование нового состава кабинета.

Тем самым премьер-министр Нода пытается поднять популярность своего правительства, которая в последнее время была ниже опасной черты в 30%.



В новом кабинете, как ожидается, сохранят свои посты глава МИД Коитиро Гэмба и министр обороны профессор Сатоси Моримото - первый непартийный специалист на этом посту в истории страны. Останутся и другие члены правительства - генеральный секретарь Осаму Фудзимура, вице-премьер Кацуя Окада, министр экономики, торговли и промышленности Юкио Эдано, сообщает ИТАР-ТАСС.



Назначение нового министра финансов Корики Дзёдзимы станет главным элементом обновления. Министром просвещения, культуры и спорта станет популярная Макико Танака, которая пользуется широкой известностью, часто участвует в телевизионных программах. У нее большие связи в руководстве Китая, и ее назначение является попыткой по налаживанию отношений с Пекином. Они серьезно обострились в последнее время из-за конфликта вокруг контролируемых Японией островов Сенкаку /Дяоюйдао/, которые КНР считает своими незаконно оккупированными территориями.



Формирование нового кабинета проходит в ходе подготовки премьер-министра Ноды к роспуску парламента и назначению внеочередных выборов. Он обещал это сделать оппозиции в обмен на ее поддержку крайне непопулярного законопроекта о постепенном повышении подоходного налога с целью сокращения гигантского государственного долга Японии. Однако Нода пытается всячески оттянуть проведение выборов, надеясь перед этим поднять популярность своего правительства.



