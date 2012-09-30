В ДТП в Мексике погибли 16 человек

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30 сентября 2012, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]

ДТП произошло в северном мексиканском штате Коауила, в аварии погибли 16 человек: грузовой автомобиль столкнулся с микроавтобусом на одной из оживленных автострад, сообщает полиция Мексики.

Сообщает, что ДТП произошло по вине водителя грузовика, выехавшего на встречную полосу. Водитель сбежал с места аварии.