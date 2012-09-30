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30 сентября 2012, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

rus.ruvr.ru

Центр тайфуна "Джелават" сейчас находится над основным японским островом Хонсю, в 40 километрах западнее центра столицы страны Токио. Скорость ветра в настоящее время составляет 35 метров в секунду.

Тайфун "Джелават" приближается к Токио со скоростью 55 километров в час, из-за тайфуна, прошедшегося по югу Японии, пострадало более 100 человек, остались без света 37 тысяч домов.