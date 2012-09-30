Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Тайфун "Джелават" приближается к Токио

30 сентября 2012, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

rus.ruvr.ru
rus.ruvr.ru
Центр тайфуна "Джелават" сейчас находится над основным японским островом Хонсю, в 40 километрах западнее центра столицы страны Токио. Скорость ветра в настоящее время составляет 35 метров в секунду.
 
Тайфун "Джелават" приближается к Токио со скоростью 55 километров в час, из-за тайфуна, прошедшегося по югу Японии, пострадало более 100 человек, остались без света 37 тысяч домов. 
ЕП

//картина дня

В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство Польши видит создание массовых партизанских отрядов.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Редакция «Аргументы Недели» подготовила топ интересных и кошмарных фильмов ужасов 2019 года, которые стоит посмотреть любителям жанра. Некоторые хорроры способны вызвать…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан