Ливийский диктатор Муаммар Каддафи запрятал свои сокровища в пустыне

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30 сентября 2012, 17:39 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]

Ливийский диктатор Муаммар Каддафи спрятал в пустыне свои золотые сокровища. Это сообщение ливанской газеты "Аль-Diyar", опубликованное в воскресенье, вызвало ажиотаж в Ливии, так как до сих пор не поступало никакой информации о месте, где хранится золото.

О том, где находится золото Каддафи, сообщил во время допроса бывший начальник разведки Каддафи, Абдулла Сенусси.

Сенусси подчеркнул, что лишь некоторые бывшие офицеры и один из сыновей Каддафи знали, где хранится золото. Для хранения золота в слитках было построено хранилище. Сенусси также сообщил, что Каддафи создал хранилище в тот период, когда Соединенные Штаты, ЕС и ООН решили применять санкции против режима в Ливии, обвиняемого в поддержке терроризма. Санкции ООН были введены в 1992 году, а отменены - в 2003.

В октябре 2011 года Каддафи был захвачен в плен и убит повстанцами.