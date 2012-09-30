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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В столице Испании объявлена "Революция любви"

30 сентября 2012, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsru.co.il
Фото с сайта newsru.co.il

В Мадриде продолжаются акции протеста против новых антикризисных мер, принимаемых правительством. Полиция применяет силу и спецсредства для разгона толпы. Демонстранты использует испытанный и надежный метод: активистки раздеваются перед вооруженными полицейскими.

В столице Испании объявлена "Революция любви", передает портал Новости Израиля.

В столице Испании объявлена "Революция любви"

В столице Испании объявлена "Революция любви"

В столице Испании объявлена "Революция любви"

ЛБ

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