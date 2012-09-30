Fars передает: белые американцы предпочитают Ахмадинеджада Обаме

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30 сентября 2012, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта newsru.co.il

Иранское новостное агентство Fars сообщило со ссылкой на американские СМИ, что белые американцы скорее отдали бы свои голоса президенту Исламской республики Иран Махмуду Ахмадинеджаду, чем его американскому коллеге Бараку Обаме.

При этом агентство не проверило источник этой информации.

Публикация появилась на интернет-сайте американского сатирического журнала The Onion, который называет себя "Лучшим источником новостей в США" Новость соседствует с сообщениями о том, что Джордж Буш вернулся в США после четырех лет в Гималаях и о том, что известная страховая компания торжественно отметила 50-миллиардный обман клиента сообщают Новости Израиля.

Со всей серьезностью Fars сообщает, что, согласно опросу института Гэллапа, 77% проживающих в сельской местности белых избирателей предпочли Ахмадинеджада Обаме. 60% опрошенных высоко оценили тот факт, что, в отличие от американского президента, его иранский коллега не скрывает, что он мусульманин.

Заметка не была перепечатана полностью. Из опубликованного Fars текста исчезли слова о том, что иранский политик отрицает Катастрофу, а противникам режима грозит смертная казнь.

К слову, гомосексуализм является в Иране уголовным преступлением.