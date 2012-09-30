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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Эпидемия желудочно-кишечных заболеваний в Германии пошла на спад

30 сентября 2012, 14:22 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]

Правительства федеральных земель Германии интенсивно работают над выяснением причины массовых желудочно-кишечных заболеваний у детей и подростков в Восточной Германии.

Эксперты "Task Force" - совета по вопросам профилактики заболеваний, собрались в воскресенье в Берлине, об этом сообщил сегодня утром пресс-секретарь Федерального министерства по защите прав потребителей. Эксперты оценивают результаты анализа меню столовых, пищевых продуктов и условия их транспортировки. В Саксонии и Тюрингии был обнаружен заразный источник инфекции - норовирус.

По данным Института Роберта Коха (RKI) в субботу днем было зарегистрировано около 8365 случаев заболеваний в 342 учреждений в Бранденбурге, Берлине, Саксонии и Тюрингии.

По мнению экспертов из управления сената Берлина по вопросам здравоохранения пик эпидемии уже прошёл, наибольшее количество заболевших было отмечено в середине прошедшей недели, а в пятницу их число пошло на спад. По информации представителя управления сената Берлина только некоторые пострадавшие от вируса попали в больницу, например в Берлине – трое подростков.

Сегодня новых случаев заболеваний зарегистрировано не было.

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