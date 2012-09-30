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30 сентября 2012, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Телеканал "Аль-Арабия" (Al-Arabiyа) в субботу начал показывать версию инцидента со сбитым у побережья Сирии турецким истребителем F-4 Phantom ("Фантом") .

По данным телеканала, российские военные, дислоцированные на базе в Тартусе, в июне приняли участие в уничтожении турецкого самолета над территорией Сирии.

Цикл програм, якобы, основан на попавших в распоряжение Al-Arabiyа сирийских секретных документах.

О российском участии в этой операции, по данным телеканала, говорится в документе, направленном администрацией президента Ассада Хасану Абделю Рахману. Источники телеканала называют его командиром сирийского спецназа. В чем именно выражалось участие российских военных в этой истории, "Аль-Арабия" не уточняет, сообщает Лента.ру.

В соответствии с этими данными, утверждения Дамаска о том, что двое пилотов погибли при крушении самолета, не соответствуют действительности. Сирийским военным якобы удалось спасти летчиков, но вслед за тем по приказанию властей они были расстреляны, передает РБК. Власти Сирии, согласно документам, приказали допросить пленных пилотов с целью узнать, какую поддержку Турция оказывает повстанческой Сирийской свободной армии.

"АН" сообщали, что истребитель RF-4E ВВС Турции был сбит над Средиземным морем 22 июня. Сирия тогда заявила, что военный самолет нарушил ее границу и не отвечал на запросы наземных служб. В Турции телевидение передало, что потерянный истребитель F-4 рухнул в территориальные воды Сирии, и власти договаривались с правительством сирийского президента Башара Асада о поисковой операции. Минобороны Турции утверждало, что "Фантом" летел над нейтральными водами и в сирийское пространство не вторгался.