В Португалии полицейские перешли в ряды протестующих

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30 сентября 2012, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр ТВЦ

В столице Португалии в воскресенье полицейские встали в ряды протестующих. По их словам, они также страдают от снижения зарплаты и сокращения льгот. Демонстрация в Лиссабоне с требованием покончить с бюджетной экономией на этот раз прошла без эксцессов.

"Любое насилие с нашей стороны только на руку властям. Мы здесь не для того, чтобы разрушать, а создавать. Мы требуем изменения политики и отставки премьера. Он лишился всякого доверия", - глава Всеобщей конфедерации профсоюзов Португалиизаявил Арменио Карлос, передает ТВЦ.

"АН" писали, что в сентябре демонстрации в Португалии заканчиваись стычками с полицией.