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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Не менее 17 погибших и десятки раненых в результате серии взрывов в Ираке

30 сентября 2012, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru
Фото с сайта vesti.ru

В Ираке в воскресенье боевики совершили серию терактов, их жертвами стали не менее 17 человек Как сообщили представители сил безопасности, при осуществлении атак боевики использовали начиненные взрывчаткой автомобили.

Мишенями в большинстве случаев являлись полицейские контрольно-пропускные пункты.

Только в населенном пункте Эт-Таджи, расположенном в 15 километрах к северу от Багдада, на воздух взлетели три заминированные машины, передает ИТАР-ТАСС. В результате этих терактов погибли восемь человек, 22 получили ранения.

ЛБ

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