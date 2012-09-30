Не менее 17 погибших и десятки раненых в результате серии взрывов в Ираке

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30 сентября 2012, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru

В Ираке в воскресенье боевики совершили серию терактов, их жертвами стали не менее 17 человек Как сообщили представители сил безопасности, при осуществлении атак боевики использовали начиненные взрывчаткой автомобили.

Мишенями в большинстве случаев являлись полицейские контрольно-пропускные пункты.

Только в населенном пункте Эт-Таджи, расположенном в 15 километрах к северу от Багдада, на воздух взлетели три заминированные машины, передает ИТАР-ТАСС. В результате этих терактов погибли восемь человек, 22 получили ранения.