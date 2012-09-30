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30 сентября 2012, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru

В Чехии выпущен на свободу 26-летний Павел Ондроуш, который в минувшую пятницу "покусился" на президента страны Вацлава Клауса с игрушечным пистолетом. Об этом сообщил представитель чешской полиции.

"АН" писали, что в субботу против "террориста" было выдвинуто обвинение в хулиганстве. По чешскому законодательству эта статья грозит двумя годами тюремного заключения.

Напомним, в пятницу во время торжественного открытия моста Ондроуш в городе Храстава беспрепятственно приблизился к главе чешского государства, приставил к его правому боку пластмассовый пистолет и несколько раз нажал на спуск, сымитировав выстрелы. После этого он был задержан и доставлен в отделение полиции.