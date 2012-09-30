В Сирии из-за боев пожар уничтожил старинные торговые ряды в Алеппо

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30 сентября 2012, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]

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ЮНЕСКО назвал трагедией пожар в Старом городе Алеппо в Сирии. В Алеппо, где идут бои между правительственными войсками и мятежниками, пожар уничтожил часть одного из наиболее сохранившихся старинных торговых кварталов на всем Ближнем Востоке. По некоторым данным, пожар уничтожил до 1000 магазинов.

Район Старого города Алеппо с лабиринтом сводчатых каменных аллей, где размещаются средневековые торговые лавки и дома с резными деревянными фасадами, входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Представители организации назвали ущерб, причиненный Старому городу, трагедией, передает Би-би-си. Пожар начался в пятницу, 28 сентября, и продолжился в субботу.

Располагающаяся в Великобритании оппозиционная группа Syrian Observatory for Human Rights ("Сирийская обсерватория по правам человека") заявила, что центром вооруженного противостояния в Алеппо стал квартал Салахеддин на юго-западе города. В свою очередь, государственное сирийское телевидение сообщает о штурме баз террористов в 10 разных точках города, передает РБК.

Противостояние властей и оппозиции продолжается в Сирии второй год. Оппозиция требует отставки президента Башара Асада, обвиняя правительственные силы в массовых зверствах по отношению к мирному населению.