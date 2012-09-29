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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Тысячи демонстрантов в Германии требуют «справедливого распределения богатства»

29 сентября 2012, 23:13 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]

В 40 городах Германии прошли демонстрации, участники которых выступали за «справедливое распределение богатства» во времена кризиса. Крупнейшая группа из 7000 участников собралась в Гамбурге.

 Тысячи демонстрантов также вышли на улицы городов: Бохум, Берлин, Франкфурт, Кельн и Бремен.
Одно из центральных требований этих акций - введение постоянного налога на имущество, одноразовый налог на частный капитал и эффективная борьба с уклонением от уплаты налогов.
Лидер партии «зелёных» Клаудия Рот выступила на демонстрации с критикой, что всё больше и больше людей страдают, в то время как группа богатых не несёт достаточной ответственности за общее благо. «Поэтому мы должны, наконец, ввести налог на имущество», - заявила Рот в Берлине, - «это недопустимо, что небольшая группа богатых граждан накапливает частный капитал, а в общественных больницах тем временем больше платят регулярную зарплату».


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