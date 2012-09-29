Начальник охраны президента Чехии подал в отставку

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29 сентября 2012, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]

Начальник охраны президента Чехии Вацлава Клауса Йиржи Скленка подал в отставку, поскольку охранники президента Чехии «вопиюще непрофессионально» повели себя во время инцидента в городе Храставе.

Скленка был вынужден принять это решение после того, как в президента «выстрелили» из пластмассового пистолета. На кадрах, снятых оператором чешского телеканала отчетливо видно, что ближайший охранник стоит сзади президента и даже не видит, как незнакомец приставляет оружие к боку Клауса. Об имитации покушения он узнает только от самого президента, который поворачивается в его сторону и говорит о случившемся.

Ранее "АН" сообщали, что «стрелявшему» в президента Павлу Ондроушу предъявили обвинения в хулиганстве, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Президент Чехии Вацлав Клаус был доставлен в больницу для медицинского обследования после сегодняшнего инцидента в чешском городе Храстов /Либерецкий край/.