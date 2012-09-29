Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Начальник охраны президента Чехии подал в отставку

29 сентября 2012, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]

Начальник охраны президента Чехии Вацлава Клауса Йиржи Скленка подал в отставку, поскольку охранники президента Чехии «вопиюще непрофессионально» повели себя во время инцидента в городе Храставе.

 Скленка был вынужден принять это решение после того, как в президента «выстрелили» из пластмассового пистолета. На кадрах, снятых оператором чешского телеканала отчетливо видно, что ближайший охранник стоит сзади президента и даже не видит, как незнакомец приставляет оружие к боку Клауса. Об имитации покушения он узнает только от самого президента, который поворачивается в его сторону и говорит о случившемся.
Ранее "АН" сообщали, что «стрелявшему» в президента Павлу Ондроушу предъявили обвинения в хулиганстве, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Президент Чехии Вацлав Клаус был доставлен в больницу для медицинского обследования после сегодняшнего инцидента в чешском городе Храстов /Либерецкий край/.

 

НС

//картина дня

В мире

Прогноз о будущем присоединении ДНР и ЛНР к России огласил украинский эксперт

Прогноз о будущем присоединении ДНР и ЛНР к России огласил украинский эксперт

Самопровозглашенные республики Донбасса в будущем станут частью Российской Федерации. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Андрей Ваджра, украинский журналист и писатель.

Соединенные Штаты на данный момент не готовы к новой, гибридной форме войны. С соответствующим заявлением на конференции ВВС США выступил некоторое время назад Марк Эспер, американский министр обороны.

Соединенные Штаты на данный момент не готовы к новой, гибридной форме войны. С соответствующим заявлением на конференции…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан