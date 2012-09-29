"Игрушечный" киллер, покусившийся на главу Чехии сядет за хулиганство. ВИДЕО

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29 сентября 2012, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru

В Чехии в субботу предъявлено обвинение в хулиганстве Павлу Ондроушу, накануне устроившему в городе Храстава "игрушечное" покушение на президента страны Вацлава Клауса. По чешским законам ему грозит до двух лет лишения свободы.

Во время торжественного открытия моста 26-летний мужчина подошел к главе республики, приставил к его правому боку пластмассовый пистолет и несколько раз нажал на спусковой крючок, в результате чего Вацлав Клаус получив легкое ранение локтя, а Павел Ондроуш был доставлен в полицию, напоминает ИТАР-ТАСС.

Местные жители отметили, что виновник "покушения" является вежливым человеком и "трудится целые дни".