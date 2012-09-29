Умер бывший владелец и издатель The New York Times Артур Окс Сульцбергер

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29 сентября 2012, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта gawker.com

В США в возрасте 86 лет после продолжительной болезни ушел из жизни бывший издатель газеты The New York Times Артур Окс Сульцбергер. В настоящее время изданием руководит сын покойного — Артур Окс Сульцбергер-младший.

Контрольный пакет акций СМИ, обладающих правом голоса без ограничений, принадлежит трастовому фонду семейства Сульцбергер, уточняют Вести.

Артур Окс Сульцбергер-ст. родился 5 февраля 1926 года в Нью-Йорке. На посту издателя и председателя совета директоров газеты The New York Times (1963-1997) он сменил своего отца, Артура Хейса Сульцбергера.