Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Умер бывший владелец и издатель The New York Times Артур Окс Сульцбергер

29 сентября 2012, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта gawker.com
Фото с сайта gawker.com

В США в возрасте 86 лет после продолжительной болезни ушел из жизни бывший издатель газеты The New York Times Артур Окс Сульцбергер. В настоящее время изданием руководит сын покойного — Артур Окс Сульцбергер-младший.

Контрольный пакет акций СМИ, обладающих правом голоса без ограничений, принадлежит трастовому фонду семейства Сульцбергер, уточняют Вести.

Артур Окс Сульцбергер-ст. родился 5 февраля 1926 года в Нью-Йорке. На посту издателя и председателя совета директоров газеты The New York Times (1963-1997) он сменил своего отца, Артура Хейса Сульцбергера.

ЛБ

//картина дня

В мире

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Российская Федерация и Белоруссия в будущем станут одним государством. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления. Об этом сообщил в среду в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …