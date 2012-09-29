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29 сентября 2012, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru

В Японии в субботу на префектуру Окинава обрушился мощный тайфун "Джелават", оставивший без света 330 тысяч домов. В результате удара стихии пострадали свыше 70 человек, 4 тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Аэропорт Окинавы временно прекратил работу, полеты над островом запрещены.

Стихия принесла с собой проливные дожди, в горных районах опасаются схода селевых потоков, передает телеканал "Россия 24". В настоящее время "Джелават" движется на северо-восток и, вероятно, в воскресенье достигнет острова Хонсю.