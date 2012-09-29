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29 сентября 2012, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта nytimes.com

На улицы крупнейшего в Пакистане города Карачи в субботу вышли более 30 тысяч человек, чтобы выразить протест против фильма "Невинность мусульман" и карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных в одном из французских журналов.



Центр города заполонили представители различных партий и движений, от исламистских до проправительственных, передает "Маяк".



"АН" писали, что в ряде пакистанских городов на минувшей неделе в аналогичных акциях протеста, которые переросли в беспорядки и стычки с полицией, погибли 19 человек.