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Более 30 тыс. демострантов в Пакистане вышли против "Невинности мусульман"

29 сентября 2012, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта nytimes.com
Фото с сайта nytimes.com

На улицы крупнейшего в Пакистане города Карачи в субботу вышли более 30 тысяч человек, чтобы выразить протест против фильма "Невинность мусульман" и карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных в одном из французских журналов.

Центр города заполонили представители различных партий и движений, от исламистских до проправительственных, передает "Маяк".

"АН" писали, что в ряде пакистанских городов на минувшей неделе в аналогичных акциях протеста, которые переросли в беспорядки и стычки с полицией, погибли 19 человек.

ЛБ

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