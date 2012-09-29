От эпидемии в Германии пострадало гораздо больше детей, чем об этом сообщалось

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29 сентября 2012, 18:54 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]

От желудочно-кишечных заболеваний в Восточной Германии пострадало больше детей и подростков, чем об этом сообщалось ранее. Как сообщает пресс-секретарь управления здравоохранения Берлина, всего в Германии зафиксировано 8365 случаев.

Ранее было заявлено 6500 случаев. В федеральных землях Саксония и Тюрингия был обнаружен очень заразный источник инфекции – норовирус. Но власти пока очень осторожно относятся к оценке первых результатов и будут дальше выяснять причины массового заболевания детей.

Норовирусы принадлежат к группе наиболее опасных вирусных микроорганизмов, которые вызывают вспышки острых кишечных инфекций в общественных учреждениях, детских садах, школах и т.д.



