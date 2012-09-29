В Шарм-эль-Шейхе на дискотеке произошла драка со стрельбой и мечами

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29 сентября 2012, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

В египетском Шарм-эль-Шейхе сегодня усилены меры безопасности после потасовки на популярной дискотеке. Накануне вечером в Наама-бей вспыхнула драка с применением холодного и огнестрельного оружия.

Потасовку устроили местные жители, в которой приняли участие бедуины. В результате погиб 26-летний охранник дискотеки, еще один получил ножевое ранение. По предварительным данным, один из полицейских выстрелил в молодого человека, когда он пытался напасть с мечом на участников конфликта. Никто из туристов не пострадал.

Полиция ведет поиски зачинщиков беспорядков, сообщает ИТАР-ТАСС.



Сейчас в районе установлены дополнительные кордоны полиции, перекрыта главная улица Наама-бей, где расположены многие гостиницы, рестораны и увеселительные заведения курортного города.



