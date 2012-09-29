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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В Турции произошла массовая драка из-за чаевых российского олигарха

29 сентября 2012, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Владелец ресторана в Анталии подал в суд на официантов, передравшихся за чаевые в размере $10 тысяч, которые оставил им российский бизнесмен, миллиардер Тельман Исмаилов.

 Как сообщают турецкие СМИ, скандал и драка, разгоревшиеся в заведении между официантами, нанесли значительный ущерб ресторану, как в плане репутации, так и в плане испорченного интерьера.
Владелец ресторана подал судебный иск, требуя с официантов, участвовавших в драке, возмещения нанесенного ущерба, а также присутствия российского миллиардера в суде в качестве свидетеля, сообщает regnum.ru.
Отметим, что Тельман Исмаилов бывший владелец Черкизовского вещевого рынка в Москве.

НС

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