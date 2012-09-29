В Турции произошла массовая драка из-за чаевых российского олигарха

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29 сентября 2012, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Владелец ресторана в Анталии подал в суд на официантов, передравшихся за чаевые в размере $10 тысяч, которые оставил им российский бизнесмен, миллиардер Тельман Исмаилов.

Как сообщают турецкие СМИ, скандал и драка, разгоревшиеся в заведении между официантами, нанесли значительный ущерб ресторану, как в плане репутации, так и в плане испорченного интерьера.

Владелец ресторана подал судебный иск, требуя с официантов, участвовавших в драке, возмещения нанесенного ущерба, а также присутствия российского миллиардера в суде в качестве свидетеля, сообщает regnum.ru.

Отметим, что Тельман Исмаилов бывший владелец Черкизовского вещевого рынка в Москве.



