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"Грузинская мечта" собрала тысячи сторонников на митинги в Тбилиси и Кутаиси

29 сентября 2012, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

Сразу две масштабные акции, завершающие предвыборную кампанию, проводит в субботу оппозиционная коалиция "Грузинская мечта" - митинги прошли в Тбилиси и Кутаиси, втором по величине городе Грузии.

 Лидер коалиции, грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили прибыл на митинг коалиции, проходящий на центральной площади Тбилиси - площади Свободы, с женой и детьми.  В акции участвовали лидеры всех партий, входящих в коалицию, которые привели на площадь две колонны активистов "Грузинской мечты" из разных точек города.


"Одно из моих обещаний уже выполнено: сегодня вся Грузия стоит вместе.... И так мы выполним все наши обещания", - заявил Иванишвили, выразив уверенность в победе "Грузинской мечты".
В Тбилиси Площадь Свободы полностью заполнена людьми, так же как и прилегающие к ней проспект Руставели и другие улицы. Количество участников акции определить трудно. По оценке независимых грузинских экспертов, на митинге присутствовали более 100 тысяч человек.


Иванишвили обратился к военным и полицейским с призывом не выполнять «преступные приказы режима Саакашвили». И заявил при этом, что закон и порядок с приходом к власти «Грузинской мечты» будет обеспечен не на словах, как это делает «банда Саакашвили», а на деле.
Накануне на митинге сторонников «Единого национального движения» в Тбилиси присутствовали несколько десятков тысяч активистов.

НС

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