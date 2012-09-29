"Грузинская мечта" собрала тысячи сторонников на митинги в Тбилиси и Кутаиси

//В мире

29 сентября 2012, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

Сразу две масштабные акции, завершающие предвыборную кампанию, проводит в субботу оппозиционная коалиция "Грузинская мечта" - митинги прошли в Тбилиси и Кутаиси, втором по величине городе Грузии.

Лидер коалиции, грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили прибыл на митинг коалиции, проходящий на центральной площади Тбилиси - площади Свободы, с женой и детьми. В акции участвовали лидеры всех партий, входящих в коалицию, которые привели на площадь две колонны активистов "Грузинской мечты" из разных точек города.



"Одно из моих обещаний уже выполнено: сегодня вся Грузия стоит вместе.... И так мы выполним все наши обещания", - заявил Иванишвили, выразив уверенность в победе "Грузинской мечты".

В Тбилиси Площадь Свободы полностью заполнена людьми, так же как и прилегающие к ней проспект Руставели и другие улицы. Количество участников акции определить трудно. По оценке независимых грузинских экспертов, на митинге присутствовали более 100 тысяч человек.



Иванишвили обратился к военным и полицейским с призывом не выполнять «преступные приказы режима Саакашвили». И заявил при этом, что закон и порядок с приходом к власти «Грузинской мечты» будет обеспечен не на словах, как это делает «банда Саакашвили», а на деле.

Накануне на митинге сторонников «Единого национального движения» в Тбилиси присутствовали несколько десятков тысяч активистов.



