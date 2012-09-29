Президент ФИФА Йозеф Блаттер прибыл в Москву

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29 сентября 2012, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозеф Блаттер прибыл в Москву. Чиновнику предстоит принять участие в церемонии выбора городов-организаторов игр чемпионата мира-2018.

"Приземлился в Москве. С нетерпением жду сегодняшнего важного выбора для чемпионата мира-2018 в России. Сейчас встречусь с руководителями", — написал в "Твиттере" Блаттер, которого в аэропорту встречает министр спорта РФ Виталий Мутко.

Глава российского спорта и президент ФИФА продолжат обсуждения окончательного списка городов, которые примут мировое первенство, сообщает ИТАР-ТАСС. Также будут затронуты актуальные вопросы развития мирового и отечественного футбола.



