Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Южная Осетия проинформировала ЕС о нападении на погранпост

29 сентября 2012, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Южная Осетия проинформировала Миссию наблюдателей ЕС в Грузии о нападении на пост Пограничной службы КГБ в осетинском селе Карзман. Пост в Дзауском районе Южной Осетии был обстрелян в ночь на субботу.

 В результате поисковых мероприятий задержан сотрудник МВД Грузии.
 Как сообщил заместитель полпреда президента по вопросам постконфликтного урегулирования Хох Гаглоев, "аппарат полпреда своевременно по горячей линии поставил представителей МНЕС в известность о факте обстрела нашего пограничного поста и задержании сотрудника грузинской полиции, однако пока никаких инициатив о проведении в связи с инцидентом экстренной встречи в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты не поступало", сообщает ИТАР-ТАСС.


В зону ответственности Миссии наблюдателей ЕС, которая работает на территории Грузии, входит буферная зона вдоль границы с Южной Осетией. В настоящее время правоохранительные органы Южной Осетии продолжают проводить следственные мероприятия по факту обстрела погранпоста в Карзмане. Сотрудник МВД Грузии Могол Томиашвили, задержанный с оружием на территории Южной Осетии, переправлен в Цхинвал.

НС

//картина дня

В мире

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Российская Федерация и Белоруссия в будущем станут одним государством. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления. Об этом сообщил в среду в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…