Южная Осетия проинформировала ЕС о нападении на погранпост

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29 сентября 2012, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]
Южная Осетия проинформировала Миссию наблюдателей ЕС в Грузии о нападении на пост Пограничной службы КГБ в осетинском селе Карзман. Пост в Дзауском районе Южной Осетии был обстрелян в ночь на субботу.
В результате поисковых мероприятий задержан сотрудник МВД Грузии.
Как сообщил заместитель полпреда президента по вопросам постконфликтного урегулирования Хох Гаглоев, "аппарат полпреда своевременно по горячей линии поставил представителей МНЕС в известность о факте обстрела нашего пограничного поста и задержании сотрудника грузинской полиции, однако пока никаких инициатив о проведении в связи с инцидентом экстренной встречи в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты не поступало", сообщает ИТАР-ТАСС.
В зону ответственности Миссии наблюдателей ЕС, которая работает на территории Грузии, входит буферная зона вдоль границы с Южной Осетией. В настоящее время правоохранительные органы Южной Осетии продолжают проводить следственные мероприятия по факту обстрела погранпоста в Карзмане. Сотрудник МВД Грузии Могол Томиашвили, задержанный с оружием на территории Южной Осетии, переправлен в Цхинвал.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
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