Тимошенко обнародовала первое видеообращение

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29 сентября 2012, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]

В интернете появилось видеообращение лидера Объединенной оппозиции Юлии Тимошенко к гражданам Украины. В нем Юлия Тимошенко призывает людей сбросить на выборах мафию, которая правит в Украине и игнорирует права людей.

"Я сейчас хочу обратиться ко всем людям - если вы сейчас не поймете, что в Украине правит криминал, что в Украине правит мафия, потом ничто не сможет вас защитить от того, что происходит сегодня в стране во главе с Януковичем", - сказала Тимошенко.



Она обвиняет Януковича в физическом и психологическом давлении, оказываемом на нее каждый день, который превращается в ад. "Это план Януковича",- отметила Тимошенко.

Оппозиционерка уверена, что если люди не смогут на предстоящих выборах «скинуть» нынешнее руководство страны, то бесправие распространится на всех украинцев.

Это первое видеобращение Юлии Тимошенко, сделанное после того, как ее отправили в колонию.





Вчера "АН" сообщали: члены политической партии "Батькивщина" ворвались в здание харьковской Центральной клинической больницы №5 и потребовали проведения совещания в палате осужденной Юлии Тимошенко. Юлия Тимошенко легла на бетонный пол перед входом в свою палату и отказывается совершать какие-либо действия, пока ей не разрешат встретиться с лидерами Объединенной оппозиции.