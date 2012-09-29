Бывшего президента Турции будут эксгумировать

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29 сентября 2012, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Турции cегодня дали согласие на эксгумацию останков бывшего президента страны Тургута Озала. Родственники политика, скончавшегося в 1993 году, считают, что его отравили.

При вскрытии могилы бывшего лидера в Стамбуле будет присутствовать сотрудник прокуратуры, когда это произойдет, пока неизвестно.

По официальной версии, Т.Озал, страдавший от проблем с весом, скончался в результате сердечного приступа. Родственники экс-лидера уверены, что от главы государства избавились влиятельные люди, не простившие ему прозападный курс.

В историю Турции Т.Озал вошел как человек, по мере сил способствовавший сближению турецкого образа жизни с западным.



