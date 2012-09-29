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В Ватикане начался суд над бывшим камердинером Папы Римского

29 сентября 2012, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта last24.info
фото с сайта last24.info

Судебный процесс над бывшим камердинером Папы Римского Бенедикта XVI Паоло Габриэле, обвиняемым в хищении документов из апартаментов понтифика, начался в сегодня в Ватикане.

 На первом слушании, которое началось в 09.30 по местному времени (11.30 мск) в небольшом зале судебных заседаний, который находится в здании за Собором Святого Петра, разрешено присутствовать только восьми пишущим журналистам, фотографы и телевизионные операторы в зал судебных заседаний не допускаются.


Вместе с Габриэле на скамье подсудимых находится и программист Государственного секретариата Ватикана Клаудио Шарпеллетти, который проходит обвиняемым в пособничестве бывшему камердинеру.
Коллегию из трех авторитетных судей возглавляет председатель суда Ватикана Джузеппе Дала Торре.


Ссудить обвиняемых будут согласно так называемому Уголовному кодексу Дзанарделли, который был принят в Королевстве Италия в 1889 году и сильно отличается от современного УК, действующего с 1930 года. Так, в частности, согласно УК Дзанарделли, повторение на процессе свидетельских показаний, собранных во время расследования, не является обязательным и будет возможно только в том случае, если об этом попросит одна из сторон, сообщает РИА Новости.


Если бывший камердинер понтифика будет признан виновным, ему грозит до четырех лет тюремного заключения. При этом Габриэле, в случае вынесения ему обвинительного приговора, может быть переведен в итальянскую тюрьму, так как в Ватикане нет оборудованных камер для размещения заключенных на такой длительный срок, отмечает издание.


НС

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