В Финляндии у россиянки забрали четырех детей. Якобы их избивали

//В мире

29 сентября 2012, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудники социальной службы Финляндии забрали четырех детей у россиянки Анастасии Завгородней, живущей в финском городе Вантаа, по подозрению в насилии над ними. Об этом сообщил финский правозащитник Йохан Бекман.

Дело в том, что шестилетняя дочка Вероника сказала в школе, что папа хлопнул ее по попе, после чего учительница Вероники заявила социальной службе об якобы имевшем место избиении детей.

Три недели назад финская полиция забрала Веронику и двухлетних двойняшек, а в пятницу у россиянки забрали новорожденную дочь, которой исполнилась всего неделя. Всех детей поместили в соцприют.

Подобные ситуации с детьми часто возникают в Финляндии после вступления в действие в середине 2008 года нового закона, руководствуясь которым ребенка сначала изымают из семьи, а потом разбираются с ситуацией, сообщает РИА Новости.



