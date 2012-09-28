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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В Тбилиси прошло итоговое перед выборами собрание партии Саакашвили

28 сентября 2012, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Саакашвили выступил сегодня на митинге сторонников «Единого национального движения» на центральном тбилисском стадионе «Динамо Арена», на который пришло 70 тысяч человек.

 Он выразил уверенность, что его партия победит на грядущих парламентских выборах. По его словам, со времени «революции роз» страна добилась успехов во многих областях, однако геополитические вызовы, стоящие пред страной сохраняются.


«Если мы дрогнем, тогда затаившаяся Россия сделает все, чтобы мы вернулись туда, откуда нет, и не будет пути вперед», - сказал президент.
Саакашвили заявил, что «грузинский народ неподкупен и не сдастся на волю оккупанту».
«Против нас устраивают провокации, теракты, оккупируют страну, вбрасывают деньги для покупки народа, но наш дух не будет сломлен, так как мы строим новую Грузию!», - добавил он.


«Через год мы получим свободную торговлю с ЕС, безвизовое сообщение с Европой, в 2014 году мы можем стать членами НАТО, об этом уже открыто говорят», - подчеркнул он, сообщает vz.ru.
Президент Грузии затронул тему насилия в тюрьмах и заявил, что это были «страшные кадры, которые всколыхнули всю общественность».


«Но мы не удрали, спрятав голову, мы сняли двух министров, арестовали насильников, сменили всю систему, назначили министром тюрем народного защитника и мы вновь подтвердили, что мы готовы бороться с проблемами и исправлять ошибки», - завил президент.


На встрече к сторонникам президента обратились также первая леди Сандра Руловс, председатель парламента Давид Бакрадзе, кандидат в премьер-министры Вано Мерабишвили, мэр Тбилиси Гиги Угулава и другие лидеры партии.
На 29 сентября масштабную итоговую встречу со сторонниками запланировала оппозиционная коалиция «Грузинская мечта». Митинг пройдет в центре Тбилиси, на площади Свободы.
Парламентские выборы в стране состоятся 1 октября.

НС

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