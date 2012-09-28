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28 сентября 2012, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Чехии Вацлав Клаус доставлен в больницу для медицинского обследования после сегодняшнего инцидента в чешском городе Храстов /Либерецкий край/. Об этом сообщают чешские СМИ.

Сам Вацлав Клаус отреагировал на произошедшее спокойно: вокруг "много психически неуравновешенных людей", сообщает ИТАР-ТАСС. После задержания нападавшего президент продолжил участие в торжествах и общение с местными жителями. Первоначально сообщалось, что президент не пострадал.



Имя стрелявшего уже установлено, но прессе его не сообщили. Нападавший, перед тем, как был схвачен, успел сообщить журналистам, что "политики слепы и глухи к нуждам народа" и что нужно было что-то сделать, чтобы заставить политиков прислушиваться к требованиям людей.



