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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Президент Чехии госпитализирован после "пластмассовой" стрельбы

28 сентября 2012, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Чехии Вацлав Клаус доставлен в больницу для медицинского обследования после сегодняшнего инцидента в чешском городе Храстов /Либерецкий край/. Об этом сообщают чешские СМИ.

 Сам Вацлав Клаус отреагировал на произошедшее спокойно: вокруг "много психически неуравновешенных людей", сообщает ИТАР-ТАСС. После задержания нападавшего президент продолжил участие в торжествах и общение с местными жителями. Первоначально сообщалось, что президент не пострадал.


Имя стрелявшего уже установлено, но прессе его не сообщили. Нападавший, перед тем, как был схвачен, успел сообщить журналистам, что "политики слепы и глухи к нуждам народа" и что нужно было что-то сделать, чтобы заставить политиков прислушиваться к требованиям людей.

НС

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения…

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