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28 сентября 2012, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта lenta.ru

В Чехии задержан 26-летний местный житель, который в пятницу произвел несколько выстрелов из пистолета для игры в страйкбол в президента Вацлава Клауса, не причинив ему никакого вреда.

Происшествие случилось в городе Храстава на северо-западе Чехии. Клаус приехал для участия в церемонии открытия недавно построенного моста. Глава государства находился в окружении большой группы людей, среди них были политики и журналисты. В этот момент время неизвестный в камуфляжной форме подошел к Клаусу, приставил к его боку пластмассовый пистолет и несколько раз выстрелил из него.



Мужчина попытался скрыться в толпе, но охрана Клауса сработала четко, догнала правонарушителя и задержала его, после чего передала в руки полиции, сообщает РИА Новости. Сейчас стражи порядка допрашивают 26-летнего хулигана.



