Эпидемия в Германии: около 6500 случаев заболеваний по непонятной причине

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28 сентября 2012, 20:16 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]

В восточной Германии зарегистрировано уже 6500 случаев заболеваний у детей подростков, причина - желудочно-кишечный вирус. Пока неясно, виновата ли в этом недоброкачественная еда в местах общественного питания.

Эпидемия началась в прошлом году: пока органы здравоохранения не обнаружили источник, который является причиной заболеваний у детей школьного возраста, но число пострадавших продолжает значительно расти. Как сообщают министерства федеральных земель, в пятницу зарегистрировано почти 6500 случаев, наибольший рост которых отмечается в Берлине: от 600 с прошлого года до 2200, а также в Саксонии: число заболевших детей увеличилось там в три раза до 2000.

Врачи пока не выяснили, что является причиной эпидемии. Как сообщает немецкое общество клинической гигиены, это может быть норовирус или сальмонелла. Симптомы: тошнота и понос характерны для обоих вирусов. «В любом случае, это связано с нарушением гигиены в приготовлении продуктов», - заявил член совета директоров общества гигиены, доктор Клаус-Дитер Застров.

В одном только Берлине вирус затронул учащихся 58 школ, 22 детских садов и других детских учреждений, некоторые из них были полностью закрыты. Врачи рекомендуют родителям давать детям с собой еду, приготовленную дома.

Вспышка эпидемии началась во вторник. «Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы поскорее найти источник заболеваний», сообщила государственный секретарь по вопросам здравоохранения Эмине Вегнер. Она также отметила, что вирус не относится к разряду серьезных заболеваний и надеется, что через пару недель станут известны результаты исследований.





