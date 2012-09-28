На Украине Тимошенко хотела провести партийное совещание, но ей не дали

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28 сентября 2012, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине члены политической партии "Батькивщина" ворвались в здание харьковской Центральной клинической больницы №5 и потребовали проведения совещания в палате осужденной Юлии Тимошенко.

Информацию об этом сегодня обнародовала пресс-служба государственной пенитенциарной службы Украины (ГПТС).

В сообщении ведомства, в частности, говорится, что глава Совета объединенной оппозиции Арсений Яценюк вместе с руководителем Центрального избирательного штаба объединенной оппозиции Александром Турчиновым и замглавой партии "Батькивщина" Григорием Немырем пытались взломать дверь. Мужчины якобы «наносили удары руками и ногами».



Юлия Тимошенко в этот момент "отказывалась оставаться в палате и заявляла о намерении постоянно находиться в коридоре". В том случае, если ей не предоставят возможность провести в больнице партийное совещание, она угрожала прекратить дальнейшее лечение, назначенное ей немецкими врачами, сообщают vesti.ru.

"В связи с этим пенитенциарная служба Украины считает необходимым проинформировать общество о данных провокациях, чтобы избежать очередных ложных заявлений в наш адрес от народных депутатов Блока Юлии Тимошенко".



Ранее сегодня СМИ сообщали о том, что руководство Качановской исправительной колонии не дало Тимошенко разрешение на проведение в стенах больницы встречи с Яценюком, Турчиновым и Немырей. Свой отказ в пенитенциарной службе аргументировали тем, что, согласно нормативно-правовой базе, осужденные, находящиеся на лечении в условиях стационара, могут встречаться только с медицинским персоналом и адвокатами. Предоставление других свиданий на период нахождения в медучреждении приостанавливается.



Как сообщил защитник Тимошенко, депутат Верховной Рады Сергей Власенко, в знак протеста бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко легла на бетонный пол перед входом в свою палату и отказывается совершать какие-либо действия, пока ей не разрешат встретиться с лидерами Объединенной оппозиции.









