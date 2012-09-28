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Житель Москвы чудом выжил, упав с 8 этажа в Симферополе
28 сентября 2012, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]
Вчера, 27 сентября, в крымской столице на улице Балаклавской, 69, произошел несчастный случай.
Житель Москвы 1978 года рождения выпал из окна восьмого этажа, сообщила "АН-Крым" пресс-служба крымского главка МЧС.
«Инцидент произошел по неосторожности», - поясняют спасатели.
Пострадавший в тяжелом состоянии, с диагнозом «сочетанная травма» доставлен в реанимацию 6-й городской больницы.
Кроме того, в Симферополе на проспекте Победы, 48, из квартира №70 с девятого этажа упала хозяйка жилья.
Погибшей было 32 года.
Обстоятельства происшествия выясняет милиция.