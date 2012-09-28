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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Житель Москвы чудом выжил, упав с 8 этажа в Симферополе

28 сентября 2012, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Вчера, 27 сентября, в крымской столице на улице Балаклавской, 69, произошел несчастный случай.

Житель Москвы 1978 года рождения выпал из окна восьмого этажа, сообщила "АН-Крым" пресс-служба крымского главка МЧС.

«Инцидент произошел по неосторожности», - поясняют спасатели.      

Пострадавший в тяжелом состоянии, с диагнозом «сочетанная травма» доставлен в реанимацию 6-й городской больницы.

Кроме того, в Симферополе на проспекте Победы, 48, из квартира №70 с девятого этажа упала хозяйка жилья.

Погибшей было 32 года.

Обстоятельства происшествия выясняет милиция.

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