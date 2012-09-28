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//В мире

В Керчи на внучку ветерана, выселенного из квартиры, подали в суд (ВИДЕО)

28 сентября 2012, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Семью ветерана БЛАЩУКА продолжают преследовать несчастья. На внучку ветерана Елену ЗОЛОТАРЬ подали иск в суд бывшие собственники квартиры, из которой семью принудительно выселила исполнительная служба. Они требуют 21 тысячу гривен.

Керченский городской суд 26 сентября рассмотрел иск ЗОЛОТАРЬ, в котором она просила вернуть ей деньги, выплаченные за квартиру, которую в результате она потеряла. Судья вынес решение в пользу истца. Правда, сумму уменьшил почти вполовину, передает собкор "АН-Крым" в  Керчи.

«Судебное заседание все время переносили, так как ответчица не приходила. Сегодня, уже в пятый раз, суд состоялся без нее, было вынесено заочное  решение. Честно сказать,  мы не довольны этим решением.  Мы не требовали ни за моральный  ущерб, ни за суды, которые мы оплачивали.  Был высчитан коэффициент стоимости квартиры. Просили 81 тысячу гривен, а суд присудил только пятьдесят», - рассказала Елена.

Елене ЗОЛОТАРЬ в ближайшее время предстоит вернуться в зал суда, теперь уже в качестве ответчика: «На меня  подала в суд другая сторона, Ольга СОЛОВЬЕВА. Что я должна ей вернуть 21 тысячу  гривен за то, что я оставила квартиру в ненадлежащем состоянии. Я должна ей сделать капитальный ремонт».

Елена отмечает, что при покупке квартира была в еще худшем состоянии: прежние хозяева, злоупотребляющие алкоголем, даже жгли на полу костры.

«Нас выселили в никуда, и я еще должна за это заплатить.  Но мы когда эту квартиру покупали, она была еще в худшем состоянии. Мы ту сторону не трогали, не искали, нечего не требовали, единственное, мы подали на суд, за возврат своих денег. Они же не оставляют нас до сих пор», - пожаловалась ЗОЛОТАРЬ.

Судебное слушание по иску СОЛОВЬЕВОЙ ЗОЛОТАРЬ состоится 11 октября.

Напомним, в Керчи 28 мая семью из шести человек, включая ветерана Великой Отечественной войны, инвалида и двух детей, выселили из законно купленной квартиры. Таким был итог четырехлетней судебной тяжбы с бывшими владельцами квартиры.                                    

Глава семьи, ветеран Александр БЛАЩУК слег в больницу. После скандала в прессе городские власти предложили семье несколько вариантов аварийного жилья. Затем, когда в дело вмешался премьер-министр Крыма Анатолия МОГИЛЕВА, семье ветерана выделили трехкомнатную квартиру. 

Ветеран Александр БЛАЩУК скончался в больнице на следующий день после официального новоселья. Позднее на рыбалке утонул единственный кормилец семьи, муж Елены ЗОЛОТАРЬ.

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